Roosters 2 | trama trailer e quando esce la nuova stagione della serie comedy

Da today.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le crisi sentimentali, le insicurezze maschili e le difficoltà di adattarsi a una società che cambia saranno ancora al centro di "Roosters", conosciuta nei Paesi Bassi con il titolo originale "Haantjes". Dopo il buon riscontro ottenuto in Olanda e Belgio, la piattaforma ha deciso di riportare.🔗 Leggi su Today.it

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