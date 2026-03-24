Amazon Prime Video svela il trailer e il poster della? sesta stagione di? ‘ LOL: Chi ride è fuori ‘,? il comedy show Original dei record prodotto in Italia, disponibile in esclusiva dal 23 aprile con i primi 5 episodi e dal 30 aprile con l’ultimo episodio. LOL: Chi ride è fuori 6, il cast. Nel nuovo cast ci saranno Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada che si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 1 00.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - LOL 6, quando esce la sesta stagione: il cast e il trailer

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