LOL 6 quando esce la sesta stagione | il cast e il trailer

Da lapresse.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amazon Prime Video svela il trailer e il poster della? sesta stagione di? ‘ LOL: Chi ride è fuori ‘,? il comedy show Original dei record prodotto in Italia, disponibile in esclusiva  dal 23 aprile   con i primi 5 episodi  e dal 30 aprile con l’ultimo episodio.  LOL: Chi ride è fuori 6, il cast. Nel nuovo cast ci saranno  Carlo Amleto,  Valentina Barbieri,  Giovanni Esposito,  Barbara Foria,  Sergio Friscia,  Francesco Mandelli,  Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2,  Yoko Yamada  che si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 1 00.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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