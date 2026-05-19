Teva annuncia il licenziamento di 500 lavoratori il 20% della forza lavoro Non è crisi ma calcolo finanziario

Teva ha comunicato il licenziamento di 500 dipendenti, pari a circa il 20% della forza lavoro totale. La decisione è stata accompagnata da uno stato di agitazione e dalla richiesta di sciopero immediato degli straordinari nei siti di Rho, Caronno Pertusella, Santhià e Villanterio. La società ha spiegato che la decisione non deriva da una crisi, ma da una strategia di calcolo finanziario. La comunicazione ha generato reazioni tra i lavoratori coinvolti e le rappresentanze sindacali.

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