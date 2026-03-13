Moda il lusso in crisi taglia il lavoro | licenziamento collettivo per 54 dipendenti sindacati in rivolta

La maison di moda Alexander McQueen ha aperto una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 54 dipendenti su un totale di 181. I sindacati hanno già espresso forte preoccupazione e opposizione contro questa decisione, che potrebbe avere ripercussioni significative sul personale e sulla comunità lavorativa. La decisione ha suscitato immediatamente reazioni di protesta tra i rappresentanti dei lavoratori.

"Le lavoratrici e i lavoratori - aggiungono Cgil, Cisl e Uil - non possono essere considerati una semplice variabile di aggiustamento. Per questo motivo il sindacato seguirà con la massima attenzione lo sviluppo della procedura, con l’obiettivo di tutelare l’occupazione, i diritti e la dignità di tutte le persone coinvolte”. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Basta vite precarie", protesta anche a Palazzo Pitti. I Sudd Cobas: "Subito il tavolo dell'unità di crisi" FOTO Guerra, boom dei prezzi: "+20% sui costi dei materiali". Ora è allarme cantieri Carlo Conti, lite in conferenza stampa con una giornalista: "Poche cantanti donne". 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Lusso, mercato della moda in calo. Filograna e i sindacati: «Ora il piano anti-crisi nel Salento» Vertenza Amom, accordo in Regione: ritirata la procedura di licenziamento collettivo per i 70 dipendentiFirenze, 14 gennaio 2026 – Spiragli di luce nella vicenda dell’Amom di Badia al Pino (Arezzo) , azienda che ha annunciato una procedura di... Contenuti e approfondimenti su Moda il lusso in crisi taglia il lavoro... Temi più discussi: Guerra in Medio Oriente, i big del lusso chiudono le boutique; La crisi nel Golfo scuote il lusso, a rischio il 6% dei ricavi globali; Da Kering a Chalhoub, il lusso chiude i negozi nelle aree a rischio in Medio Oriente; La moda sa reagire ai drammatici eventi di questo periodo, tra guerre e crisi, oppure the show must go on?. Moda, il lusso in crisi taglia il lavoro: licenziamento collettivo per 54 dipendenti, sindacati in rivoltaIn merito all’apertura della procedura di licenziamento collettivo avviata ieri dalla Alexander McQueen, che coinvolge 54 lavoratrici e lavoratori su un totale di 181 dipendenti, esprimiamo forte ... firenzetoday.it Da Kering a Chalhoub, il lusso chiude i negozi nelle aree a rischio in Medio OrienteL'estendersi della guerra in Medio Oriente inizia a far tremare il mondo della moda e del lusso. Dopo i crolli ... pambianconews.com #MillieBobbyBrown torna sui social con nuovi scatti legati al suo brand di moda Florence by Mills Fashion. Nel video l’attrice di #StrangerThings indossa un set pigiama composto da top e shorts, parte della collezione loungewear del marchio. Il brand, fondato - facebook.com facebook Sta tornando di moda il Green deal e la marcia indietro di von der Leyen è più difficile. Di @davcarretta x.com