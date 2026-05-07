Riforma degli istituti tecnici a Modena e provincia sciopero e 500 firme contro i tagli

A Modena e provincia si sono svolti scioperi e raccolte di firme contro la riforma degli istituti tecnici, prevista per l’anno scolastico 20262027. Secondo fonti sindacali, la mobilitazione ha coinvolto un numero significativo di studenti, insegnanti e genitori, con circa 500 firme raccolte in opposizione ai possibili tagli. La protesta si è concentrata in diverse località della provincia, evidenziando una forte presenza di partecipanti.

La protesta contro la riforma degli istituti tecnici, prevista per l'anno scolastico 20262027, ha fatto registrare - da fonte del sindacato stesso - un'ampia partecipazione su tutto il territorio provinciale.Lo sciopero indetto dalla Flc Cgil ha visto un'adesione "che ha toccato punte del 70%.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Pistoia, sciopero degli istituti tecnici: protesta contro la riforma? Cosa scoprirai Cosa cambierà concretamente nei programmi degli studenti già da settembre? Come influirà la nuova riforma sul numero di posti per i... Contro la riforma degli istituti tecnici, sciopero della scuola il 7 maggioLa Flc di Piacenza aderisce allo sciopero nazionale indetto per l’intera giornata di giovedì 7 maggio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riforma degli istituti tecnici, avviato il confronto per modificare la legge; Istituti tecnici, Fracassi: il 7 maggio sciopero nazionale contro una riforma che taglia saperi, lavoro e diritti; Riforma istituti tecnici, al Ministero incontro con i sindacati: Stabilità per organico e discipline; Riforma istituti tecnici: raggiunto accordo su organici, tavolo aperto il 6 maggio. Studenti e sindacati in piazza contro la riforma degli istituti tecnici: L’istruzione subordinata alle esigenze delle impreseStudenti e docenti in piazza da nord a sud contro il piano Valditara: meno ore di umanistica e alternanza a 15 anni. ilfattoquotidiano.it Riforma istituti tecnici 2026/2027: cosa cambia e lo sciopero Cgil a GenovaGenova, 07/05/2026. In questo periodo sta facendo discutere la recente riforma degli istituti tecnici e professionali, che entrerà in vigore già dall'anno scolastico 2026/2027. Sono molte le criticità ... mentelocale.it Ha difeso la riforma della scuola ed ha attaccato i "violenti" che lo contestano, ma nel giorno delle proteste degli studenti in Campania il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sbarcato in Irpinia per l'inaugurazione di una scuola a Piersanti Mattarella e per - facebook.com facebook Studenti e docenti in piazza in tutta Italia contro la riforma degli istituti tecnici. Le immagini delle proteste a Milano e Roma #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com