Pamela Genini la madre | Aiutateci a ritrovare la testa trafugata

Una donna ha chiesto aiuto pubblicamente per ritrovare la testa trafugata, descrivendo il dolore come insopportabile per lei e la sua famiglia. Ha rivolto un appello affinché si faccia luce sull’accaduto, sottolineando la difficoltà di proseguire senza la presenza di questa parte del corpo. La richiesta è stata fatta in modo diretto e urgente, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle circostanze del furto.

“È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Vi prego, aiutatemi a ritrovarla perché non possiamo più andare avanti così, non ce la facciamo più. L’unica mia speranza è che si accelerino le indagini e trovino mia figlia, perché noi non viviamo più, non abbiamo più la forza di aspettare”. È l’appello ai microfoni di ‘Dentro la notizia’ – condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 – della mamma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il cinquantaduenne Gianluca Soncin. Lunedì scorso il feretro è stato aperto, il corpo profanato e la testa portata via. “ Stiamo vivendo un incubo continuo, è un dramma sopra l’altro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pamela Genini, la madre: “Aiutateci a ritrovare la testa trafugata” Articoli correlati Decapitato il cadavere di Pamela Genini e trafugata la testa, la mamma: “Uno scempio disumano”"Macabro gesto, compiuto verosimilmente da più persone", ha riferito il legale della mamma di Pamela Genini dopo che lo scorso 23 marzo il cadavere... Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a MilanoIl caso del femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, modella uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, ha un altro capitolo...