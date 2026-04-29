Ripreso dalle telecamere Pamela Genini la notizia sconvolgente sulla sua decapitazione

Le indagini sul caso di Pamela Genini, il cui corpo è stato trovato senza testa, sono ancora in corso. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso alcuni momenti chiave. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze della decapitazione e per identificare eventuali responsabili. La notizia ha suscitato grande attenzione pubblica e media.

Proseguono senza sosta le indagini sul giallo della testa trafugata dal corpo di Pamela Genini, un caso che continua a sollevare interrogativi e a mantenere alta l’attenzione degli investigatori. La vicenda, già segnata dall’omicidio della donna avvenuto a Milano, si arricchisce ora di nuovi elementi, mentre resta ancora senza nome l’autore del vilipendio di cadavere. Nelle ultime ore, un passaggio significativo è arrivato dalla Procura di Bergamo, dove l’ex fidanzato della vittima, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente insieme al proprio legale, depositando una memoria difensiva. Un’iniziativa che si inserisce in un contesto investigativo ancora aperto e coordinato dal pubblico ministero Giancarlo Mancusi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ripreso dalle telecamere”. Pamela Genini, la notizia sconvolgente sulla sua decapitazione Notizie correlate Ascoltato un ex di Pamela Genini per le indagini sulla profanazione della tomba e la decapitazione del cadavereL’indagine sulla profanazione della salma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin,... Pamela Genini, ascoltato l'ex fidanzato Francesco Dolci: "Sono stato minacciato, episodi legati alla decapitazione della salma"Nelle ultime ore è stato ascoltato nuovamente Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima, che da mesi si presenta spontaneamente in caserma. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Corpo di Pamela Genini decapitato: alcune figure riprese nelle telecamere del cimitero; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco Dolci; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura. Pamela Genini e la testa decapitata, «è Francesco Dolci all'80-90% l'uomo ripreso di notte vicino al cimitero»: gli indizi chiaveSempre più un mistero il giallo della testa trafugata di Pamela Genini dal cimitero. L'ex fidanzato di Pamela, Francesco Dolci, si è presentato spontaneamente in Procura ... corriereadriatico.it Pamela Genini e la testa decapitata, l'uomo ripreso di notte vicino al cimitero «è Francesco Dolci all'80-90%»: gli indizi chiaveSempre più un mistero il giallo della testa trafugata di Pamela Genini dal cimitero. L'ex fidanzato di Pamela, Francesco Dolci, si ... msn.com Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci ha profanato il cadavere «L'uomo nel video è lui al 90%» - facebook.com facebook «Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba di Pamela Genini» x.com