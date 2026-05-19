L'allenatore ha commentato le sfide dei playoff e dei playout in Serie B, indicando che le squadre più in corsa sono Monza e Palermo. Ha sottolineato come lo stato di spirito dello spogliatoio possa fare la differenza tra le squadre, mentre ha elogiato le prestazioni di Juve Stabia e Catanzaro come alcune delle sorprese del campionato. Per quanto riguarda la promozione, ha evidenziato le opportunità di alcune formazioni di fascia più bassa di inserirsi nelle posizioni di vertice.

Clamoroso Napoli: Antonio Conte ha deciso di lasciare il club a fine stagione! Atalanta, colpo di scena per il settore giovanile: arriva Sbravati grazie a.Giuntoli Guardiola lascia il Manchester City, la fine di un’era! Le 10 dichiarazioni più iconiche del tecnico spagnolo Neymar è nei 26 convocati da Ancelotti per il Mondiale del Brasile, è ufficiale! Chiamata meritata? I suoi numeri stagionali Il Manchester City ha scelto Maresca: sarà lui l’erede di Guardiola! Accordo raggiunto: ecco cosa ha fatto al Chelsea Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tesser incorona le sorprese della B: «Ottime Juve Stabia e Catanzaro, tifo Sudtirol»

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