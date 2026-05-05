Nella trentottesima giornata della Serie B 20252026, si affrontano Sudtirol e Juve Stabia. La partita si svolge in una fase decisiva del campionato, con gli altoatesini che devono ottenere una vittoria per evitare i playout e i campani già qualificati ai playoff. La sfida viene trasmessa in diretta e le formazioni probabili sono state annunciate.

Gara valida per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli altoatesini devono vincere per scongiurato i playout, mentre i campani sono già ai playoff. Sudtirol vs Juve Stabia si giocherà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20.30 presso lo stadio Druso SUDTIROL VS JUVE STABIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per gli altoatesini si tratta di una sfida di vitale importanza. Entella e Bari potrebbero fare lo sgambetto alla squadra di Castori è mandarla ai playout. Dopo tre sconfitte consecutive non sarà facile rialzarsi,ma una prova d’orgoglio potrebbe salvare una stagione. I campani sono certi del loro settimo posto e quindi dell’accesso ai playoff promozione.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sudtirol vs Juve Stabia, trentottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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