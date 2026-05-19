Tesoro medievale a Potenza | riemerge una pergamena del 1339

A Potenza è stata rinvenuta una pergamena datata 1339, restituendo così un importante pezzo di storia medievale della regione. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento di un’associazione locale che ha recuperato e conservato il documento. La pergamena contiene informazioni sulla vita sociale e le attività dell’epoca, offrendo un’immagine diretta del passato lucano. Finora, il reperto non era stato mai reso pubblico e si trova ora sotto tutela.

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