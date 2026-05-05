Nel borgo di Rosano, un antico crocifisso medievale realizzato dal Maestro torna visibile dopo lavori di restauro. Il convento, che ospita questa opera, può essere visitato tramite un percorso che include l’uso di una ruota per bambini. Nei pressi del complesso si trova una cripta molto antica, che attira curiosi e appassionati di storia locale. La cripta fa parte di un complesso che si estende sotto l’edificio principale.

? Cosa scoprirai Come si accede al convento usando la ruota per bambini?. Dove si trova la cripta antichissima di questo borgo?. Perché il Cristo del Maestro di Rosano è definito Trionfante?. Quale figura storica ha scelto questo convento per il suo ritiro?.? In Breve L'opera risale ai primi decenni del 1100 ed è situata a Bagno a Ripoli.. L'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha recentemente eseguito il restauro del dipinto.. L'accesso alla chiesa avviene quotidianamente poco prima del mezzogiorno tramite una ruota antica.. Il convento ospitò in passato il ritiro e lo studio di Papa Ratzinger.. A tre chilometri da Pontassieve, nel territorio di Bagno a Ripoli, il crocifisso medievale del Maestro di Rosano attira visitatori con la sua estetica del Cristo Trionfante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tesoro a Rosano: il raro crocifisso medievale del Maestro torna splendente

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