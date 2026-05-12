È stata messa in vendita un’abbazia medievale a Porto Recanati, valutata circa 2,5 milioni di euro. Un acquirente straniero ha manifestato interesse per questa proprietà storica, che si trova in una zona caratterizzata da un patrimonio architettonico di epoca antica. La struttura include anche alcuni magazzini che potrebbero essere destinati a attività commerciali o di deposito, con potenziali ricavi economici per il proprietario.

? Punti chiave Chi è l'acquirente straniero interessato a questa dimora medievale?. Come potrebbero i magazzini generare un profitto economico per il proprietario?. Cosa permetterebbe di trasformare l'antica chiesa in una struttura ricettiva?. Perché la riconversione dell'abbazia potrebbe cambiare il turismo di Porto Recanati?.? In Breve Villa di 540 mq, chiesa di 100 mq e 2,5 ettari di parco privato.. Magazzini di 2.500 mq riconvertibili in albergo diffuso o struttura sanitaria.. Origini medievali legate ai monaci Crociferi e ai pellegrini verso Loreto.. Agenzia Capponi Immobiliare gestisce la vendita dopo la decisione della famiglia Volpini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vendesi abbazia medievale a Porto Recanati: è un tesoro da 2,5 milioni

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