Terrore allo stadio | petardo esplode ferito un tifoso di 50 anni

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso di 50 anni è rimasto ferito in modo grave durante una partita di calcio a causa di un petardo esploso nello stadio. L'episodio si è verificato mentre la partita era in corso, generando scompiglio tra il pubblico. Secondo le prime testimonianze, l'esplosione ha coinvolto un fumogeno che, improvvisamente, ha causato danni e ha investito alcuni spettatori, alcuni dei quali sono stati sbalzati dall'onda d'urto. La polizia sta indagando sugli elementi che hanno portato all'incidente.

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? Domande chiave Come ha fatto un semplice fumogeno a causare ferite così gravi?. Chi sono i testimoni che sono stati sbalzati via dall'onda d'urto?. Quali sono le reali condizioni cliniche del tifoso dopo l'operazione?. Perché l'oggetto esploso è stato scambiato per un normale fumogeno?.? In Breve Filippo Vitali perde i sensi dopo essere stato sbalzato di 4 metri.. Due bambini tra 8 e 10 anni riportano ferite lievi da impatto.. L'uomo di 50 anni necessita di chirurgia per ricostruire tre dita.. La partita tra Alma Juventus Fano e Atletico Azzurra Colli subisce dieci minuti di sospensione.. Un boato violento ha scosso lo stadio di Montegranaro durante la finale playoff di Promozione tra Alma Juventus Fano e Atletico Azzurra Colli, lasciando un tifoso di 50 anni ferito gravemente e diversi altri spettatori sbalzati dal panico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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