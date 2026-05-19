Un tifoso di 50 anni è rimasto ferito in modo grave durante una partita di calcio a causa di un petardo esploso nello stadio. L'episodio si è verificato mentre la partita era in corso, generando scompiglio tra il pubblico. Secondo le prime testimonianze, l'esplosione ha coinvolto un fumogeno che, improvvisamente, ha causato danni e ha investito alcuni spettatori, alcuni dei quali sono stati sbalzati dall'onda d'urto. La polizia sta indagando sugli elementi che hanno portato all'incidente.

? Domande chiave Come ha fatto un semplice fumogeno a causare ferite così gravi?. Chi sono i testimoni che sono stati sbalzati via dall'onda d'urto?. Quali sono le reali condizioni cliniche del tifoso dopo l'operazione?. Perché l'oggetto esploso è stato scambiato per un normale fumogeno?.? In Breve Filippo Vitali perde i sensi dopo essere stato sbalzato di 4 metri.. Due bambini tra 8 e 10 anni riportano ferite lievi da impatto.. L'uomo di 50 anni necessita di chirurgia per ricostruire tre dita.. La partita tra Alma Juventus Fano e Atletico Azzurra Colli subisce dieci minuti di sospensione.. Un boato violento ha scosso lo stadio di Montegranaro durante la finale playoff di Promozione tra Alma Juventus Fano e Atletico Azzurra Colli, lasciando un tifoso di 50 anni ferito gravemente e diversi altri spettatori sbalzati dal panico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore allo stadio: petardo esplode, ferito un tifoso di 50 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Petardo esplode vicino al portiere in Serie A: attimi di terrore a Cremona

Sullo stesso argomento

Frosinone, lancia petardo allo stadio Stirpe: Daspo di 5 anni a tifoso del PescaraLa Polizia di Stato di Frosinone ha emesso nei giorni scorsi un provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso del Delfino Pescara 1936,...

Leggi anche: Esplode un petardo durante la partita, tifoso rischia 3 dita

Esplode un petardo durante la partita, tifoso rischia 3 ditaDramma a Montegranaro: un 50 anni fanese sotto i ferri dopo lo scoppio di quello che lui pensava fosse un fumogeno. Il testimone: Ero accanto a lui, l’onda d’urto mi ha spostato di 4 metri. Coinvolt ... ilrestodelcarlino.it

Senigallia, ultras contro i poliziotti dopo la partita: Ci lanciavano addosso pietre e petardiSENIGALLIA - Ci pioveva addosso di tutto: pietre, mattoni, razzi, petardi, batterie di fuochi d’artificio, pesanti cassonetti e altro. Alcuni di noi purtroppo sono rimasti ... corriereadriatico.it