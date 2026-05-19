esplode un petardo durante la partita tifoso rischia 3 dita

Durante una partita si è verificato un episodio di esplosione causato da un petardo lanciato tra il pubblico. L’esplosione ha provocato il ferimento di un tifoso, che ha riportato la perdita di tre dita. Sul posto sono arrivati i soccorritori, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Il fumo e il sangue hanno caratterizzato i momenti immediatamente successivi all’incidente, con alcuni spettatori che hanno perso conoscenza.

Fano, 19 maggio 2026 – Un boato improvviso, come l’esplosione di una bomba. Poi il fumo che si alza tra gli spalti, il sangue, le urla, la gente che si abbassa d’istinto e qualcuno che perde i sensi. Doveva essere una domenica di festa per la finale playoff di Promozione tra Alma Juventus Fano e Atletico Azzurra Colli, domenica allo stadio di Montegranaro, ma la festa si è trasformata in pochi secondi in un racconto da paura. Un ferito grave ed altri lievi. Per questo la partita è stata sospesa per circa dieci minuti, mentre scattavano i soccorsi del 118. Chi è il ferito. A restare ferito più gravemente è stato un 50enne fanese molto conosciuto nell’ambiente sportivo e tra i tifosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Audero colpito da un petardo lanciato da un tifoso dell'Inter \\ Cremonese Inter 0-2

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