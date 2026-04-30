Frosinone lancia petardo allo stadio Stirpe | Daspo di 5 anni a tifoso del Pescara

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Frosinone ha emesso un provvedimento di Daspo di cinque anni nei confronti di un tifoso del Pescara. L’episodio che ha portato a questa decisione si è verificato lo scorso 4 marzo durante una partita allo Stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Pescara. In quell’occasione, il tifoso ha lanciato un petardo nello stadio.

La Polizia di Stato di Frosinone ha emesso nei giorni scorsi un provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso del Delfino Pescara 1936, responsabile di un grave episodio avvenuto lo scorso 4 marzo allo Stadio Benito Stirpe, durante la partita tra Frosinone Calcio e la squadra abruzzese.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Petardo lanciato dalla Curva Nord durante Frosinone–Empoli: tifoso colpito da DASPO di due anniNel mese di febbraio, il Questore della Provincia di Frosinone, Stanislao Caruso, al termine di un’accurata istruttoria condotta dal personale della... Petardo lanciato dai tifosi del Pescara allo Stirpe: due vigili del fuoco in ospedale. Ecco come stannoL’esplosione vicino alla panchina abruzzese al 21' del match tra Frosinone e Pescara: gara fermata per otto minuti, tre persone stordite e due...