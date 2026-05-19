Terrore a San Diego spari contro il centro islamico | ci sono tre vittime

Da feedpress.me 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Diego si è verificata una sparatoria presso il centro islamico più grande della città, che ha provocato tre vittime. Secondo le autorità, due uomini di 17 e 19 anni sono stati trovati morti all’interno di un’auto parcheggiata a pochi isolati dal luogo dell’attacco, con ferite autoinflitte. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente né ulteriori dettagli sulla dinamica. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha identificato i due aggressori.

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Una sparatoria alla maggiore moschea di San Diego causa tre vittime, oltre ai due aggressori, di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite auto-inflitte all'interno di un'auto parcheggiata a pochi isolati di distanza. Le indagini sono nelle fasi iniziali e la polizia è assistita dall'Fbi per far luce su un caso ritenuto al momento un "crimine d'odio". L'incidente arriva comunque in un periodo di forte tensione per la guerra in Iran. L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno locale. Gli agenti sono arrivati sul posto nell'arco di quattro minuti dalla prima chiamata di emergenza. Nei minuti successivi alla polizia è arrivata un'altra allerta a pochi isolati di distanza: altri colpi da fuoco sparati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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