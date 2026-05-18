Spari in un centro islamico a San Diego | almeno due morti diversi feriti – Il video

Nel pomeriggio di oggi, sono stati registrati degli spari presso un centro islamico situato a San Diego, in California. La polizia ha confermato che ci sono almeno due persone decedute e alcuni feriti trasportati in ospedale. Le forze dell'ordine stanno ancora intervenendo sul luogo per chiarire l’accaduto e raccogliere eventuali testimonianze. Al momento, non sono state rese note le cause dell’incidente né ulteriori dettagli riguardo ai responsabili o al numero esatto di feriti.

Sono stati segnalati degli spari al centro islamico di San Diego, in California, e potrebbero esserci diverse vittime. Secondo quanto riportato dalla Cnn e rilanciato dai media locali, la polizia ha confermato che è in corso un’operazione nell’edificio, nel quartiere di Clairemont. Le forze di sicurezza sono intervenute rapidamente sul posto, mentre le autorità hanno invitato la popolazione a evitare l’area. Alcuni video in rete mostrano un individuo in una pozza di sangue davanti alla struttura. Altri la lunga fila d’auto formatasi nelle arterie stradali intorno al centro. Islamophobe just shot up a Islamic Center of San Diego. pic.twitter.comD3nRtqRiPi — Jesus (@PNNJESUS) May 18, 2026 Il sindaco di San Diego Todd Gloria invita i cittadini ad evitare di avvicinarsi alla zona. 🔗 Leggi su Open.online

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso

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