A San Diego, una sparatoria nel centro islamico ha causato tre vittime. Durante l’attacco, alcuni bambini sono riusciti a mettersi in salvo. Sul luogo sono stati trovati due uomini morti, ma le loro identità non sono state rese note. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato all’attacco. La comunità locale si trova ora a fare i conti con quanto accaduto, mentre le autorità cercano di chiarire quanto successo.

? Punti chiave Come sono riusciti i bambini a mettersi in salvo durante gli spari?. Chi erano i due uomini trovati morti vicino alla moschea?. Perché gli assalitori hanno scelto proprio il lunedì per l'attacco?. Cosa hanno rivelato le testimonianze sulla sequenza dei venti colpi?.? In Breve Testimone riferisce circa venti spari suddivisi in due sequenze da dodici colpi ciascuna.. Due sospettati trovati morti con ferite da arma da fuoco apparentemente autoinflitte.. Taha Hassane conferma il salvataggio di tutti i bambini della scuola PreK-3.. Intervento coordinato di squadre SWAT, agenti FBI e reparti dei vigili del fuoco.. Lunedì 18 maggio 2026, tre persone sono morte nel Centro Islamico di San Diego in California dopo una violenta sparatoria avvenuta durante l’orario scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore a San Diego: 3 morti dopo la sparatoria nel centro islamico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cartello di TIJUANA: PIÙ POTENTI DI EL CHAPO! L'IMPERO DEI MILIARDARI CHE NESSUNO POTEVA TOCCARE

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. “Almeno due morti, diversi feriti”

Sparatoria in un centro islamico di San Diego: almeno due morti e diversi feritiMomenti di paura a San Diego, in California, dove una sparatoria è stata segnalata all’interno del centro islamico situato nel quartiere di...

Sparatoria al centro islamico di San Diego. Morti e feriti in California, maxi schieramento di polizia sul postoSan Diego (California, Usa), 18 maggio 2026 – È ancora provvisorio il bilancio della sparatoria avvenuta oggi nel centro islamico di San Diego, in California. Attualmente si contano due morti e divers ... quotidiano.net

VIDEO | Sparatoria al centro islamico di San Diego (con scuola), 3 morti. La Polizia: Minaccia neutralizzataLe vittime sarebbero una guardia di sicurezza e due uomini sospettati di aver aperto il fuoco. L'imam: Tutti i bambini e gli insegnanti sono al sicuro ... dire.it