Una sparatoria si è verificata in un centro islamico di San Diego. La polizia è arrivata sul luogo dell’incidente e sta gestendo la situazione. Secondo quanto riferito, ci sono state almeno due vittime e diversi feriti, ma non sono ancora stati resi noti dettagli definitivi. Al momento, non si conosce se l’aggressore sia stato arrestato o se ci siano ulteriori persone coinvolte. La scena rimane sotto controllo delle forze dell’ordine.

Spari in un centro islamico di San Diego. La polizia è sul posto e al momento, secondo la Fox, non è chiaro se ci siano vittime e se l’aggressore sia stato fermato. Altre fonti, invece, parlano di almeno due morti. L’agente Anthony Carrasco ha dichiarato che si ritiene che alcune persone siano state colpite. Le riprese aeree televisive hanno mostrato una forte presenza di polizia all’esterno della moschea, che si trova in un quartiere prevalentemente residenziale, a circa 14 chilometri a nord del centro di San Diego. Si tratta della più grande moschea della contea di San Diego. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, secondo il sito web, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. “Almeno due morti, diversi feriti”

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Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. Si temono vittime, operazione polizia in corso

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