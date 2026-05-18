Una sparatoria è avvenuta in un centro islamico nel quartiere di Clairemont, a San Diego, California. Secondo le prime ricostruzioni, almeno due persone sono rimaste uccise e diverse sono rimaste ferite. La polizia è intervenuta sul luogo dell’incidente e sta effettuando i rilievi necessari. Non sono ancora state rese note le cause dell’evento né ulteriori dettagli su eventuali sospetti o arresti. La situazione rimane sotto controllo e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Momenti di paura a San Diego, in California, dove una sparatoria è stata segnalata all’interno del centro islamico situato nel quartiere di Clairemont. Il bilancio provvisorio, riportato dalla radio di Abc, è di almeno due morti e diversi feriti. La polizia ha confermato che è in corso un’operazione nell’edificio e che l’area è stata immediatamente isolata per consentire l’intervento delle forze di sicurezza e dei soccorritori. Le autorità locali hanno invitato i residenti a evitare la zona e a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali. Nel frattempo, sui social network stanno circolando diversi video girati da testimoni presenti nei pressi del centro islamico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparatoria in un centro islamico di San Diego: almeno due morti e diversi feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corso

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego. “Almeno due morti, diversi feriti”

Spari in un centro islamico a San Diego: almeno due morti, diversi feriti – Il videoSono stati segnalati degli spari al centro islamico di San Diego, in California, e potrebbero esserci diverse vittime.

Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: almeno due morti e diversi feriti, agenti in azioneSparatoria in un centro islamico a San Diego Una sparatoria è stata segnalata presso il centro islamico di San Diego, in California, e ci sarebbero diverse vittime. Secondo ... leggo.it

Usa, sparatoria in un centro islamico a San Diego: si temono vittime, operazione polizia in corsoSparatoria in un centro islamico a San Diego Una sparatoria è stata segnalata presso il centro islamico di San Diego, in California, e ci sarebbero diverse vittime. Secondo ... ilgazzettino.it