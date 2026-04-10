Ostia Antica discarica abusiva di auto e rifiuti pericolosi | sequestrati tre terreni

A Ostia, tre terreni sono stati sequestrati dopo essere stati trovati utilizzati come discariche abusive di auto e rifiuti pericolosi. L’intervento è stato avviato in seguito a una segnalazione ricevuta dalle forze dell’ordine, che hanno condotto controlli sul territorio. Durante le verifiche, sono stati scoperti veicoli abbandonati e materiali di scavo depositati illicitamente, portando così al sequestro dei terreni interessati.

Ostia, 10 aprile 2026 – L’operazione di servizio è scattata grazie alla segnalazione di un elicottero AW139 della Sezione Aerea di Pratica di Mare che, durante un volo di ricognizione aerea sulla costa laziale e nel suo entroterra, ha localizzato in Roma, località Ostia Antica, tre grandi aree private sulle quali erano accatastate decine e decine di autovetture, successivamente risultate essere dismesse in quanto incidentate o non più funzionanti. Dall’approfondimento e dallo sviluppo delle indagini avviate ed anche grazie ai ripetuti appostamenti eseguiti, è stato possibile verificare la situazione nella sua complessità e quantificare la consistenza di quanto fosse realmente presente sul suolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Sabato di Pasqua e Pasquetta al Parco Archeologico di Ostia Antica ift.tt/ZbV4tGj x.com