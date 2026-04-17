Il mondo della Formula 1 è in fermento dopo l’annuncio che un pilota di rilievo ha deciso di lasciare la Red Bull per approdare alla Ferrari. La notizia ha sorpreso gli appassionati e gli addetti ai lavori, dato che si tratta di un trasferimento tra due delle squadre più competitive del campionato. La decisione viene comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sui motivi o le tempistiche.

di Alessio Lento Il mondo della Formula 1 è in subbuglio: un altro pezzo importante della Red Bull sembra destinato a lasciare il team per accasarsi alla Ferrari. Dopo una serie di voci su possibili cambiamenti interni al team austriaco, l’ultimo nome che ha destato grande attenzione è quello di Hannah Schmitz, che, secondo quanto sostenuto da Kenny Handkammer, ex meccanico della Red Bull, potrebbe essere pronta a passare alla scuderia di Maranello. Il movimento di Schmitz, che ha ricoperto ruoli fondamentali come ingegnere di pista e stratega per la Red Bull, è considerato un colpo importante. La sua esperienza e abilità nel gestire i momenti decisivi durante le gare sono state cruciali per il successo del team austriaco.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Verstappen perde un altro pezzo: lascia la Red Bull per la Ferrari

Verstappen zu Ferrari Danner: Nur Red Bull oder McLaren!

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