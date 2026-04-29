Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l’uscita dall’Opec e dall’Opec+, a partire dal primo maggio. La decisione riduce il numero di paesi membri del cartello, che comprende anche la Russia, e modifica gli equilibri nel settore petrolifero. La mossa arriva in un momento di tensioni legate alla guerra in Iran, che influenzano il mercato globale del petrolio. La partecipazione degli Emirati nel mercato rimane incerta dopo questa uscita.

L’Opec perde un altro pezzo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di uscire dall’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dall’Opec+ (che comprende altri dieci paesi fra cui la Russia) a partire dal primo maggio prossimo, cambiando così il volto del mercato dell’oro nero. La loro uscita segue una serie di abbandoni avvenuti negli ultimi anni: Angola (2024), Ecuador (2020) e Qatar (2019). La decisione di Abu Dhabi, dopo 60 anni di appartenenza al cartello, segna una svolta storica guidata dalla volontà del Paese di «concentrare gli sforzi su ciò che l’interesse nazionale impone» e quindi perseguire un’autonomia strategica...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Terremoto nel mercato del petrolio, gli Emirati scaricano l'Opec. Il Cartello perde un altro pezzo, pesa la guerra in Iran

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