Terracina malore allo sportello Immigrazione | salvato da una poliziotta

Stamattina a Terracina, presso l’Ufficio Immigrazione del Commissariato, un cittadino straniero di nazionalità bengalese si trovava in attesa del proprio turno quando si è improvvisamente accasciato a terra privo di sensi. Una poliziotta presente sul posto ha immediatamente prestato i primi soccorsi e ha chiamato i servizi di emergenza. Sul luogo sono arrivati subito i paramedici, che hanno assistito l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

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Terracina, 19 maggio 2026 – Questa mattina, presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Terracina, un cittadino straniero di nazionalità bengalese, in attesa del proprio turno, è stato improvvisamente colto da un grave malore, accasciandosi a terra privo di sensi. Nell’immediatezza, un’operatrice in servizio presso l’Ufficio Immigrazione è prontamente intervenuta, prestando i primi soccorsi all’uomo. La poliziotta ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare, praticando un massaggio cardiaco che ha proseguito senza interruzioni fino all’arrivo del personale sanitario del 118. Grazie alla prontezza e alla professionalità dimostrate, il cittadino ha gradualmente ripreso a respirare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Accusa un malore a Loreto. Salvato da due ufficiali Malore mentre visita la Santa Casa. Pellegrino salvato da due militariDopo i due poliziotti del reparto mobile di Senigallia che l’altro giorno hanno salvato la vita a un uomo colto da malore mentre tornavano dal...