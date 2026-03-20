Accusa un malore a Loreto Salvato da due ufficiali

Un uomo si è improvvisamente sentito male nella piazza del santuario di Loreto. Due ufficiali dell’Acismom, in servizio nella zona, sono intervenuti prontamente e sono riusciti a prestare le prime cure prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nel centro della cittadina.

Accusa un malore nella piazza del santuario di Loreto. Cesenate salvato da due ufficiali dell’ Acismom. Un intervento tempestivo ha salvato la vita di un pellegrino di Cesena colpito da un grave malore durante una visita alla Basilica della Santa Casa di Loreto. Protagonisti dell’episodio il tenente Enrico Bastianelli e il tenente Alessio Maria D’Angelo, ufficiali dell’associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (Acismom), in servizio di presidio presso il Santuario nella mattina di sabato. Poco dopo le 9.30 di sabato scorso i due ufficiali hanno notato un uomo in evidente stato di sofferenza fisica e senza esitazione hanno attivato il sistema di emergenza 118, coordinando le operazioni di pronto intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accusa un malore a Loreto. Salvato da due ufficiali Articoli correlati Malore mentre visita la Santa Casa. Pellegrino salvato da due militariDopo i due poliziotti del reparto mobile di Senigallia che l’altro giorno hanno salvato la vita a un uomo colto da malore mentre tornavano dal... Anziano colto da malore a Torre del Greco, salvato da tre agenti della MunicipaleTempo di lettura: 2 minutiAnziano è colto da malore nell’area mercatale di Torre del Greco: prima dell’arrivo dell’ambulanza, a praticargli le... Una raccolta di contenuti su Accusa un malore a Loreto Salvato da... Temi più discussi: Accusa un malore a Loreto. Salvato da due ufficiali; Montepiano, accusa un infarto in strada: salvato da una catena di solidarietà e dal defibrillatore della Misericordia; Va in arresto cardiaco mentre passeggia sul lungomare, donna salvata dai soccorritori; Scivola e resta bloccato un'intera notte nella vasca dei liquami: l'odissea di Antonio salvato da un appuntamento mancato. Colpito da malore al volante, si schianta contro un palo: i poliziotti lo rianimanoRosà, 40enne colpito da malore si schianta contro un palo: salvato da due poliziotti con manovre di rianimazione. nordest24.it Dramma al Moregallo. Accusa un malore. Sub muore a 67 anniMANDELLO DEL LARIO (Lecco)I sommozzatori non muoiono mai. Si rincontrano negli abissi. Quasi un presentimento, più che un post, l’ultimo, pubblicato sui social. Ora Paolo è tra i sommozzatori che si ... ilgiorno.it Nella ricerca di un nuovo portiere di alto livello, troppo spesso non si aggiunge alla lista Diogo Costa (classe ‘99). Oggi, ancora, ha salvato da solo il Porto in Europa League con una serie di parate eccezionali. È tra i top al mondo. x.com Un pensionato salvato da una truffa informatica. Bonifici per 98mila euro fatti bloccare in tempo dai Carabinieri della Stazione di Cologne (BS). La tecnica usata dai truffatori Quella dello spoofing. Il numero che appare sul display del telefono è proprio quello - facebook.com facebook