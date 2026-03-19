Un pellegrino ha accusato un malore mentre visitava la Santa Casa di Loreto e è stato soccorso da due militari presenti nella piazza. La scena si è svolta davanti ai fedeli, con i militari che sono intervenuti prontamente per prestare assistenza. Si tratta di un episodio che si aggiunge a un altro salvataggio avvenuto recentemente, quando due poliziotti di Senigallia hanno aiutato un uomo colto da malore alle Paralimpiadi di Cortina.

Dopo i due poliziotti del reparto mobile di Senigallia che l’altro giorno hanno salvato la vita a un uomo colto da malore mentre tornavano dal servizio alle Paralimpiadi di Cortina, un altro salvataggio è avvenuto nella Piazza del Santuario di Loreto. Due ufficiali dell’ Acismom hanno salvato la vita a un pellegrino di Cesena. Protagonisti dell’episodio il S.Ten. Enrico Bastianelli e il S.Ten. Alessio Maria D’Angelo, Ufficiali dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (Acismom), in servizio presso il santuario nella mattina di sabato. Poco dopo le 9.20 i due ufficiali hanno notato l’uomo in evidente stato di sofferenza e hanno attivato il sistema di emergenza 118, coordinando le operazioni di pronto intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Malore mentre visita la Santa Casa. Pellegrino salvato da due militari

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