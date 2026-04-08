Tra gennaio e marzo 2026, le autorità hanno sequestrato 201 siti nella zona della Terra dei Fuochi e hanno applicato sanzioni per circa 2,9 milioni di euro. I controlli sono stati rafforzati in questa area, nota per problemi ambientali legati a pratiche di smaltimento non autorizzate. I sequestri riguardano principalmente stabilimenti considerati irregolari o illegali, mentre le sanzioni sono state comminate per violazioni di norme ambientali e di sicurezza.

Le autorità hanno intensificato i controlli nell’area della Terra dei Fuochi, portando al sequestro di 201 stabilimenti produttivi e all’irrogazione di sanzioni per circa 2 milioni e 900mila euro tra gennaio e marzo 2026. L’operazione, coordinata dalle forze dell’ordine, mira a eradicare i roghi tossici attraverso un approccio integrato tra enti locali e governo centrale. Il bilancio del primo trimestre dell’anno, illustrato dal prefetto di Napoli Michele di Bari, evidenzia l’impatto di 4655 servizi di pattuglia. Oltre ai sequestri di siti industriali, le autorità hanno denunciato 391 individui per violazioni di carattere amministrativo. L’attività di vigilanza si è estesa anche alla mobilità stradale, con il controllo di 21348 autoveicoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terra dei Fuochi: 201 siti sequestrati e sanzioni da 3 milioni

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Terra dei fuochi, da inizio anno 201 siti sequestrati e sanzioni per 3 milioniNell'area della cosiddetta 'Terra dei fuochi' nel primo trimestre dell'anno sono stati svolti 4655 servizi di pattuglia e sono 201 i siti produttivi finiti sotto sequestro. (ANSA) ... ansa.it

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