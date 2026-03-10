Violenza sulle donne focus Istat sui Centri antiviolenza nel 2024 | il 64,5% delle utenti ha subito aggressioni fisiche il 70,2% dei casi riguarda la fascia tra 30 e 39 anni

Nel 2024, l'Istat ha pubblicato un rapporto sui Centri antiviolenza, evidenziando che il 64,5% delle donne che si sono rivolte a queste strutture ha subito aggressioni fisiche. La maggior parte delle richieste proviene da donne tra i 30 e i 39 anni, rappresentando il 70,2% dei casi. Il rapporto fotografa un quadro di violenza diffusa e articolata.