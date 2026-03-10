Violenza sulle donne focus Istat sui Centri antiviolenza nel 2024 | il 64,5% delle utenti ha subito aggressioni fisiche il 70,2% dei casi riguarda la fascia tra 30 e 39 anni
Nel 2024, l'Istat ha pubblicato un rapporto sui Centri antiviolenza, evidenziando che il 64,5% delle donne che si sono rivolte a queste strutture ha subito aggressioni fisiche. La maggior parte delle richieste proviene da donne tra i 30 e i 39 anni, rappresentando il 70,2% dei casi. Il rapporto fotografa un quadro di violenza diffusa e articolata.
Il focus Istat dedicato alle donne che nel 2024 hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza tramite i Centri antiviolenza fotografa una diffusione ampia e stratificata delle aggressioni subite. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Articoli correlati
Ddl Stupri, la protesta dei centri antiviolenza davanti al Senato: “Inaccettabile, spazza via decenni di conquiste delle donne”“Siamo qui per mobilitarci contro questa legge, perché rappresenta un grave arretramento rispetto a quanto già stabilito da sentenze di Cassazione e...
Ddl violenza donne, centri antiviolenza in corteo a Roma: “Senza consenso è stupro”Diecimila manifestanti in piazza a Roma per il corteo nazionale dei centri antiviolenza contro il Disegno di legge sulla modifica del reato di...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Violenza sulle donne focus Istat sui...
Temi più discussi: Giornata internazionale della donna: che cos'era il patriarcato?; Violenza sulle donne, pomeriggio di confronto in Comune. Focus sul progetto Vanessa; Storie di donne, dall’Afghanistan agli Emirati: la vita delle altre; Contro violenza sulle donne: mai bandiera bianca.
ANCI Basilicata Contro la violenza sulle donne: mai bandiera biancaSi terrà il prossimo 10 marzo alle ore 10:30, presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, l’iniziativa di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza maschile contro le donne promossa ... lasiritide.it
8 marzo, Unicef: contro la violenza di genere, Non restare in silenzioFocus sulle adolescenti, nella nuova campagna di comunicazione, supportata dal videoappello della pallavolista azzurra Alessia Orro. In Italia, vittima di violenza quasi una donna su 3 ... romasette.it
Arrestato per il furto e rilasciato è stato poi fermato per violenza sessuale e portato in carcere - facebook.com facebook
Fiamme e violenza: la Scozia in ginocchio. x.com