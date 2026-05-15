Economie dei territori | il focus sulle realtà locali il ruolo dei giovani

Da ildenaro.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival di Trento è tornato l’evento dedicato alle economie dei territori, con un programma che mette in luce le realtà locali e il ruolo dei giovani. La serie di incontri si concentra sulle imprese e le istituzioni che operano sul territorio, offrendo uno spazio di approfondimento su questioni economiche e sociali specifiche di ogni regione. L’iniziativa si svolge attraverso incontri e dibattiti che coinvolgono rappresentanti di vari settori, con l’obiettivo di analizzare le dinamiche e le sfide delle comunità locali.

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