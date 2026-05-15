Economie dei territori | il focus sulle realtà locali il ruolo dei giovani

Al Festival di Trento è tornato l’evento dedicato alle economie dei territori, con un programma che mette in luce le realtà locali e il ruolo dei giovani. La serie di incontri si concentra sulle imprese e le istituzioni che operano sul territorio, offrendo uno spazio di approfondimento su questioni economiche e sociali specifiche di ogni regione. L’iniziativa si svolge attraverso incontri e dibattiti che coinvolgono rappresentanti di vari settori, con l’obiettivo di analizzare le dinamiche e le sfide delle comunità locali.

Ance: Quale futuro per il project financing dopo la sentenza della Corte Ue? Focus alle Axidie di VIco Pompei, vittima identificata a 2.000 anni dalla morte: era un medico, e aveva con sé la cassetta degli attrezzi Torna al Festival di Trento “Economie dei Territori”, la serie di eventi che dà voce alle imprese e istituzioni locali in un format di approfondimento delle realtà territoriali. Come il resto della manifestazione, si tratta di appuntamenti diffusi in tutta la città, spesso organizzati in collaborazione con enti e associazioni di settore, capaci d’intrecciare bisogni e opportunità di imprese, istituzioni, giovani e famiglie, con un occhio di riguardo per gli studenti delle scuole trentine e quelli provenienti dal resto d’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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CONCLUSO IL CONGRESSO TERRITORIALE FISMIC E FILCOM CONFSAL A FOGGIA: ELETTI R. FOGLIO E L. BRUNO

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