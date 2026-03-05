Detenuto tenta di impiccarsi nel carcere di Terni salvato dagli agenti della penitenziaria

Un detenuto straniero, rinchiuso nella sezione G del carcere di Terni, ha tentato di suicidarsi ieri sera. L’uomo, in isolamento a causa di aggressioni rivolte al personale, ha cercato di impiccarsi, ma è stato subito soccorso dagli agenti della polizia penitenziaria. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

I sindacati proseguono lo stato di agitazione: "Siamo al collasso, con sezioni al limite e lavori di ristrutturazione a rischio" Un detenuto straniero, in isolamento per aggressioni al personale, ha tentato di impiccarsi ieri sera nella sezione G della casa circondariale di Terni. Solo l'intervento tempestivo degli agenti di polizia penitenziaria ha evitato il peggio: è stato salvato tagliando un laccio rudimentale ricavato dagli indumenti e prestando i primi soccorsi insieme ai sanitari dell'istituto. Attualmente l'uomo – che avrebbe tentato di togliersi la vita per ragioni di ordine personale - è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Terni.