Termovalorizzatore e salute | la Regione Lazio istituisce il tavolo per la sorveglianza epidemiologica

La regione Lazio ha istituito un tavolo di sorveglianza epidemiologica per monitorare gli effetti del termovalorizzatore sulla salute dei residenti. L’obiettivo è mantenere sotto controllo eventuali impatti nel breve e nel lungo periodo. La decisione arriva dopo le preoccupazioni sollevate dalla comunità locale riguardo a possibili rischi legati all’impianto. Il tavolo sarà composto da esperti e rappresentanti delle autorità sanitarie, che lavoreranno per raccogliere dati e analizzare eventuali variazioni sulla salute pubblica.

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