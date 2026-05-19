Termovalorizzatore e salute | la Regione Lazio istituisce il tavolo per la sorveglianza epidemiologica
La regione Lazio ha istituito un tavolo di sorveglianza epidemiologica per monitorare gli effetti del termovalorizzatore sulla salute dei residenti. L’obiettivo è mantenere sotto controllo eventuali impatti nel breve e nel lungo periodo. La decisione arriva dopo le preoccupazioni sollevate dalla comunità locale riguardo a possibili rischi legati all’impianto. Il tavolo sarà composto da esperti e rappresentanti delle autorità sanitarie, che lavoreranno per raccogliere dati e analizzare eventuali variazioni sulla salute pubblica.
Gli effetti del termovalorizzatore sulla salute dei residenti, nel breve e lungo termine, verranno controllati. La giunta Rocca ha firmato una delibera con cui istituire un apposito “tavolo tecnico”. Ne dovranno far parte dirigenti e funzionari dell’ “area di promozione della salute” della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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