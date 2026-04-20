Rifiuti | Rocca su termovalorizzatore Regione Lazio solo ruolo tecnico

Nell’ambito del piano rifiuti della Regione Lazio, si discute della presenza di un termovalorizzatore. Un rappresentante regionale ha dichiarato che l’ente ha un ruolo esclusivamente tecnico in questa questione. Ha inoltre affermato che la regione è stata commissariata a seguito di un piano rifiuti considerato fallimentare, criticando chi ha promosso questa soluzione. La discussione riguarda principalmente la gestione e le scelte legate a questa infrastruttura.

Nel piano rifiuti del Lazio si affronta un tema cruciale, quello del termovalorizzatore. “C’è ed è vero, ci dobbiamo misurare, è un tema su cui la regione è stata commissariata per un piano fallimentare dei rifiuti che qualcuno è riuscito a vendere meglio”. Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, pronunciate in occasione dell’evento “Regione Lazio in Comune”, organizzato in collaborazione con Anci nella Sala Tirreno della Regione Lazio. Il Fallimento del Piano Rifiuti. Rocca ha continuato evidenziando che “c’è stato un fallimento precedente, per cui Roma ora è cinturata”. Ha sottolineato che attualmente l’amministrazione dispone solamente di pareri tecnici e che non interferirà con l’azione tecnica, né con la cornice normativa nella quale si devono trovare le giuste risposte.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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