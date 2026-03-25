Santa Palomba terreni per il termovalorizzatore pagati il doppio | Corte dei Conti indaga su Ama e Campidoglio

La Corte dei Conti ha avviato un'indagine su Ama e il Comune di Roma riguardo all'acquisto di terreni a Santa Palomba destinati al termovalorizzatore. Il sito è stato pagato 7,5 milioni di euro, più del doppio rispetto al valore stimato di 4 milioni. Questa vicenda riguarda un presunto danno erariale legato alla transazione immobiliare.

Il sito di Santa Palomba è stato acquistato per 7,5 milioni di euro quando ne vale 4.La Corte dei Conti per "danno erariale". Comitati No Inceneritore: "Fatto penale". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il termovalorizzatore di Santa Palomba si farà, Gualtieri: “Non dipenderemo più da nessuno”Ok definitivo dalla Conferenza dei Servizi all'impianto che sorgerà a Santa Palomba. Sul Monaldi dopo la morte di Domenico Caliendo indaga anche la Corte dei ContiLa magistratura contabile sta avviando accertamenti in particolare sull’acquisto dei box Paragonix per la conservazione dei cuori prelevati per i... Tutti gli aggiornamenti su Santa Palomba Temi più discussi: Inchiesta della Corte dei Conti, la replica di Ama: Procedure regolari. Il prezzo è corretto; A Roma c'è una zona dove un bilocale costa 80mila euro: è San Vittorino il quartiere meno caro della capitale; Pagati il doppio i terreni per il termovalorizzatore: la Corte dei Conti indaga per possibile danno erariale. Roma – Caso Santa Palomba: la Corte dei Conti conferma lo scandalo sollevato da EtruriaNewsL’inchiesta giornalistica partita dal nostro blog, poi approdata a Report (Rai 3), incassa oggi la pesantissima conferma della magistratura contabile: terreni ... etrurianews.it Termovalorizzatore Santa Palomba, terreni pagati il doppio, la Corte dei Conti: Danno erariale di 3,5 milioniUn terreno che vale quattro milioni, comprato a più di sette. In mezzo, passaggi poco chiari, valutazioni che cambiano e una cifra che lievita nel giro di pochi mesi. È su questo scarto che si concent ... msn.com TROVATO un cane Pastore Tedesco a POMEZIA (Roma) 20/03/26 Zona: Santa Palomba (stazione). Senza microchip. E' stato portato al canile di Marino (Roma). Contatto:https://www.facebook.com/share/1LaRswUD5D/ https://www.facebook.com/share/p/1D7 - facebook.com facebook