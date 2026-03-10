Il comitato che si oppone al progetto Brt nel Municipio II di Bari ha inviato una diffida al Comune, evidenziando l’assenza del piano parcheggi previsto dal progetto. La comunicazione arriva dopo mesi di promesse non mantenute e senza alcuna proposta concreta riguardo alla gestione dei parcheggi. Il comitato ha dichiarato di essere pronto a intraprendere azioni legali qualora le richieste non vengano accolte.

«Il piano parcheggi non c’è. Ora basta con gli impegni non rispettati». Il comitato del “No al Brt” nel Municipio II ha inviato ieri una diffida al Comune per chiedere la predisposizione, prima dell’attivazione del Brt, di un piano parcheggi. Residenti e commercianti hanno quindi deciso di rivolgersi a dei legali per fare valere le loro ragioni in merito ai posti auto che salteranno e che – secondo il comitato – non saranno compensati, almeno secondo quanto previsto dal piano sosta già presentato. «Noi contestiamo – spiega Giuseppe D’Acquisto, portavoce del comitato – l’assenza di un piano parcheggi che è obbligatorio per legge. Uno studio che doveva partire in concomitanza con la progettazione del Brt, ma così non è stato». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bari, diffida al Comune per il Brt: «Manca il piano parcheggi, pronti alla battaglia legale»

Il Comune prepara il 'Piano Sosta', il Comitato No Brt: "Previsti nuovi parcheggi nel Municipio II"Hanno accolto con soddisfazione le novità proposte dall'amministrazione comunale in merito al Piano Sosta.

Piano Sosta Bari Brt: le critiche del Municipio II e la perdita di 407 parcheggi. I dettagli del progetto

