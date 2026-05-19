“Io sono Dio, io decido chi vive e chi muore qui”, con queste parole Giuseppe Mastrangelo, l’ex boss della mafia di Foggia ora condannato a tre ergastoli, si sarebbe rivolto a Teresa Potenza in uno dei tanti momenti di paura della loro relazione. E proprio grazie alla donna, oggi, il capoclan è nelle mani dello Stato. Teresa si è raccontata a Belve Crime, lo spin-off di Belve condotto da Francesca Fagnani. Il racconto di Teresa Potenza a Belve Crime Le minacce sotto effetto di cocaina Cosa resta delle tenute di Giuseppe Mastrangelo Il racconto di Teresa Potenza a Belve Crime Andrà in onda in prima serata, martedì 19 maggio, la nuova puntata di Belve Crime, lo spin-off di Belve condotto da Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Teresa Potenza a Belve Crime sul boss Giuseppe Mastrangelo, "mi mise pistola in bocca e disse di essere Dio"

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