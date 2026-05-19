Stasera a Belve Crime, Teresa Potenza, testimone chiave nel procedimento sulla mafia di Cerignola, è intervenuta per parlare delle minacce ricevute da Giuseppe Mastrangelo. Potenza, che ha avuto una relazione con Mastrangelo, ha raccontato le intimidazioni subite e i dettagli delle sue esperienze recenti. Il suo intervento si inserisce in un quadro più ampio di testimonianze e denunce riguardanti il fenomeno mafioso e le conseguenze per chi collabora con le forze dell’ordine.

Ospite a Belve Crime stasera Teresa Potenza, testimone chiave del caso della mafia di Cerignola ed ex di Giuseppe Mastrangelo Teresa Potenzaè una donna pugliese diventata una figura centrale nella lotta contro lamafia di Cerignola, uno dei clan più violenti e radicati della provincia di Foggia. La sua storia è legata alprocesso Cartagine, una maxi-inchiesta che negli anni ’90 e 2000 ha colpito duramente l’organizzazione criminale. Dopo anni di abusi, Teresa ha trovato il coraggio didenunciare Mastrangelo e il clan, fornendo informazioni cruciali su: gerarchie interne, traffici, episodi di violenza e dinamiche del gruppo criminale Le sue dichiarazioni sono state fondamentali per le condanne ottenute nel processo Cartagine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve Crime, Teresa Potenza e le minacce subite da Giuseppe Mastrangelo

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