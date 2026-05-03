Belve Crime torna dal 5 maggio lo spin off del format di Fagnani | le anticipazioni

Dal 5 maggio ritorna Belve Crime, lo spin off del programma condotto da Francesca Fagnani. La trasmissione, in partenza martedì prossimo, si propone di approfondire storie e fatti legati al mondo del crimine. La nuova stagione si presenta con anticipazioni e novità, mantenendo l’attenzione sui temi che hanno caratterizzato il format originale. La programmazione prevede la messa in onda a partire dalla prima serata.

(Adnkronos) – Martedì 5 maggio torna Belve Crime, lo spin off del format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Al centro delle interviste colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini. L'appuntamento è in prima serata su Rai 2. Sullo sgabello di Belve Crime siederanno nella prima puntata: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che presenterà il protagonista e la sua vicenda. —[email protected] (Web Info) Al Bano: “Romina mi ha distrutto. Nostra figlia Ylenia è viva solo nei nostri cuori” .🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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