Teresa Potenza a Belve Crime | la donna che ha fatto cadere la mafia di Cerignola sullo sgabello della Fagnani

Durante un’intervista trasmessa di recente, una donna ha deciso di condividere la propria esperienza. La protagonista ha coperto il volto e nascosto le fattezze per motivi di sicurezza, ma ha scelto di parlare pubblicamente della propria vicenda. La donna ha raccontato dettagli sulla sua storia senza usare nomi o riferimenti diretti a persone o enti coinvolti. L’intervista si è svolta nello spazio televisivo dedicato ai racconti di cronaca nera, con un tono diretto e senza interpretazioni.

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