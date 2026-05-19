Teresa Potenza a Belve Crime | la donna che ha fatto cadere la mafia di Cerignola sullo sgabello della Fagnani

Da foggiatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un’intervista trasmessa di recente, una donna ha deciso di condividere la propria esperienza. La protagonista ha coperto il volto e nascosto le fattezze per motivi di sicurezza, ma ha scelto di parlare pubblicamente della propria vicenda. La donna ha raccontato dettagli sulla sua storia senza usare nomi o riferimenti diretti a persone o enti coinvolti. L’intervista si è svolta nello spazio televisivo dedicato ai racconti di cronaca nera, con un tono diretto e senza interpretazioni.

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Il volto coperto, i capelli raccolti e ‘nascosti’ in un cappello, la voce camuffata: nonostante le sue fattezze siano state abilmente celate per questioni di sicurezza, Teresa Potenza non intendere più nascondere più la sua storia e si racconta nello spazio televisivo di ‘Belve Crime’, alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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