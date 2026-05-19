Teresa Potenza a Belve Crime | la donna che ha fatto cadere la mafia di Cerignola sullo sgabello della Fagnani
Durante un’intervista trasmessa di recente, una donna ha deciso di condividere la propria esperienza. La protagonista ha coperto il volto e nascosto le fattezze per motivi di sicurezza, ma ha scelto di parlare pubblicamente della propria vicenda. La donna ha raccontato dettagli sulla sua storia senza usare nomi o riferimenti diretti a persone o enti coinvolti. L’intervista si è svolta nello spazio televisivo dedicato ai racconti di cronaca nera, con un tono diretto e senza interpretazioni.
Il volto coperto, i capelli raccolti e ‘nascosti’ in un cappello, la voce camuffata: nonostante le sue fattezze siano state abilmente celate per questioni di sicurezza, Teresa Potenza non intendere più nascondere più la sua storia e si racconta nello spazio televisivo di ‘Belve Crime’, alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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