Teresa Potenza a Belve Crime chi è l'ex moglie del boss che ha sfidato la mafia foggiana per salvare il figlio

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Belve Crime, Teresa Potenza, ex moglie del boss Giuseppe Mastrangelo, ha condiviso la sua esperienza riguardo agli anni in cui ha vissuto violenze e torture. La donna ha parlato apertamente del suo passato, descrivendo le difficoltà affrontate durante il rapporto con il suo ex marito. La testimonianza si concentra sui momenti di sofferenza vissuti e sulla decisione di sfidare la mafia foggiana per proteggere il proprio figlio.

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Teresa Potenza, ex moglie del boss Giuseppe Mastrangelo, racconta a Belve Crime gli anni fatti di violenze e torture. La sua testimonianze è stata decisiva per il processo Cartagine che ha colpito duramente la mafia di Cerignola: "L’ho fatto per dare la possibilità a mio figlio di crescere libero”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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