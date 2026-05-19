Teresa Potenza a Belve Crime chi è l'ex moglie del boss che ha sfidato la mafia foggiana per salvare il figlio

A Belve Crime, Teresa Potenza, ex moglie del boss Giuseppe Mastrangelo, ha condiviso la sua esperienza riguardo agli anni in cui ha vissuto violenze e torture. La donna ha parlato apertamente del suo passato, descrivendo le difficoltà affrontate durante il rapporto con il suo ex marito. La testimonianza si concentra sui momenti di sofferenza vissuti e sulla decisione di sfidare la mafia foggiana per proteggere il proprio figlio.

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