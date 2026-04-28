E lena Santarelli sarà la protagonista dell’ultima puntata di Belve. Un finale di stagione emozionate e pieno di sorprese. Oltre alla showgirl, gli ospiti saranno Romina Power e Sal Da Vinci. Il volto di Saltarelli ha segnato la televisione italiana. Da modella, a valletta de L’eredità fino a L’Isola dei Famosi, la showgirl è stata una presenza costante nel mondo dello spettacolo degli ultimi vent’anni. Seduta davanti a Francesca Fagnani, Santarelli parlerà della sua carriera, ma anche del suo grande amore per l’ex calciatore Bernardo Corradi, suo attuale marito, e del periodo più difficile della sua vita: la malattia del figlio Giacomo. Un percorso che l’ha portata a rimettere al centro la famiglia, ridefinendo priorità e equilibri personali.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Seduta sullo sgabello di Francesca Fagnani, ospite di "Belve", la showgirl italiana parlerà della sua carriera, del suo matrimonio e della lotta contro la malattia del figlio

I provini NIP di Francesca Fagnani - Parte 2 - Belve 14/04/2026

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