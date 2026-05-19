Teramo tra storia e memorie | il viaggio letterario di F Di Giuliantonio

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Teramo, tra vicoli antichi e palazzi storici, si snoda un viaggio tra memorie e storie di un passato che ancora vive nelle sue strade. Le famiglie che hanno lasciato tracce significative nel tessuto urbano sono state protagoniste di questa storia, contribuendo a definire l’identità della città nel corso dei secoli. Il racconto esplora i segreti nascosti dietro edifici e angoli meno noti, offrendo uno sguardo sulle radici profonde di questa comunità.

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? Punti chiave Quali segreti nascondono i vicoli e i palazzi storici di Teramo?. Chi sono le famiglie illustri che hanno plasmato l'identità cittadina?. Come i cambiamenti urbanistici hanno trasformato le relazioni nei quartieri?. Perché la memoria dei luoghi è fondamentale per la comunità locale?.? In Breve Presentazione venerdì 22 maggio ore 21:00 presso Biblioteca Melchiorre Dèlfico in via Dèlfico 16.. Partecipano l'antropologa Alessandra Gasparroni, la restauratrice Valentina Muzii e lo storico Luigi Ponziani.. Volume di 288 pagine pubblicato con la casa editrice Ricerche&Redazioni.. L'opera analizza monumenti, chiese e storie familiari per ricostruire l'identità di Teramo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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