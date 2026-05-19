Teramo tra storia e memorie | il viaggio letterario di F Di Giuliantonio

A Teramo, tra vicoli antichi e palazzi storici, si snoda un viaggio tra memorie e storie di un passato che ancora vive nelle sue strade. Le famiglie che hanno lasciato tracce significative nel tessuto urbano sono state protagoniste di questa storia, contribuendo a definire l’identità della città nel corso dei secoli. Il racconto esplora i segreti nascosti dietro edifici e angoli meno noti, offrendo uno sguardo sulle radici profonde di questa comunità.

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? Punti chiave Quali segreti nascondono i vicoli e i palazzi storici di Teramo?. Chi sono le famiglie illustri che hanno plasmato l'identità cittadina?. Come i cambiamenti urbanistici hanno trasformato le relazioni nei quartieri?. Perché la memoria dei luoghi è fondamentale per la comunità locale?.? In Breve Presentazione venerdì 22 maggio ore 21:00 presso Biblioteca Melchiorre Dèlfico in via Dèlfico 16.. Partecipano l'antropologa Alessandra Gasparroni, la restauratrice Valentina Muzii e lo storico Luigi Ponziani.. Volume di 288 pagine pubblicato con la casa editrice Ricerche&Redazioni.. L'opera analizza monumenti, chiese e storie familiari per ricostruire l'identità di Teramo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teramo tra storia e memorie: il viaggio letterario di F. Di Giuliantonio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Verona, un viaggio tra storia e memorie nel Cimitero Monumentale Matera, il viaggio fotografico di Bergamini tra corpi e memorie? Domande chiave Come può un corpo fotografico diventare custode di culture in via d'estinzione? Quali legami invisibili uniscono le steppe della... FRATELLI VENTRA S.N.C - Results on X | Live Posts & Updates x.com Scrippelle teramane: la storia delle crêpe abruzzesi nate dai cuochi di NapoleoneTra Ottocento, brodo di gallina e pecorino di Farindola: la storia delle scrippelle teramane, le crêpe abruzzesi nate da una cucina militare. curiosandosimpara.com VIDEO | Alla Ricerca delle Fonti tra musica, storia, narrazione e naturaQuarta edizione per la rassegna che si svolgerà tra il 17 maggio e il 21 giugno attraverso quattro comuni del teramano ... ekuonews.it