Matera il viaggio fotografico di Bergamini tra corpi e memorie

A Matera si svolge un evento fotografico che esplora il rapporto tra immagini e ricordi. L’autore ha realizzato un progetto che coinvolge corpi e memorie, concentrandosi su culture che stanno scomparendo. Le sue fotografie collegano le steppe della Mongolia alle foreste dell’Indonesia, creando un ponte tra realtà diverse. La mostra invita a riflettere su come le immagini possano preservare aspetti di tradizioni ormai in via di estinzione.

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? Domande chiave Come può un corpo fotografico diventare custode di culture in via d'estinzione?. Quali legami invisibili uniscono le steppe della Mongolia alle foreste dell'Indonesia?. Perché la fotografia di Bergamini richiede il consenso esplicito di ogni soggetto?. In che modo lo sguardo dell'artista trasforma il territorio in un rifugio?.? In Breve Mostra aperta presso lo Studio Arti Visive di via delle Beccherie 41 fino al 24 maggio 2026.. Curatela affidata a Simona Spinella e Valerio Ballotta per il percorso visivo.. Patrocini conferiti dal Consiglio Regionale Basilicata, Provincia di Matera e Comune di Matera.. Soggetti ritratti includono comunità in Mongolia, Indonesia e Perù per salvaguardare identità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, il viaggio fotografico di Bergamini tra corpi e memorie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sacred Bread: il viaggio fotografico tra fede e pani rituali? Cosa scoprirai Come può un semplice impasto collegare l'uomo al divino? Quali segreti nascondono i pani rituali del Mediterraneo? Perché la parola... SURFACE – The Human Landscape. Fotografie di Alessandro Bergamini allo Studio Arti Visive a MateraNello spazio espositivo dello Studio Arti Visive a Matera in via delle Beccherie n. Argomenti più discussi: Il viaggio dei 50 anni di Telenorba fa tappa a Matera tra storia, sapori e grandi eventi; 9 posti da visitare a maggio 2026 tra Basilicata, Calabria e Sicilia; 5 borghi in Basilicata da gustare: ogni borgo ha il suo piatto tipico da provare. Patricia Pilchard - Results on X | Live Posts & Updates x.com