Tenta l' imbarco sul volo per Londra con un passaporto falso | arrestato

Un uomo di 42 anni, proveniente dalla Georgia, è stato arrestato presso l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Londra Stansted. La Polizia di Stato ha accertato che l’uomo aveva con sé un passaporto falso, impedendogli di partire. L’arresto è avvenuto durante i controlli di routine all’interno dell’aeroporto. Il soggetto è stato condotto in cella di detenzione in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

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