Tenta l' imbarco sul volo per Londra con un passaporto falso | arrestato
Un uomo di 42 anni, proveniente dalla Georgia, è stato arrestato presso l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Londra Stansted. La Polizia di Stato ha accertato che l’uomo aveva con sé un passaporto falso, impedendogli di partire. L’arresto è avvenuto durante i controlli di routine all’interno dell’aeroporto. Il soggetto è stato condotto in cella di detenzione in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.
La Polizia di Stato di Perugia ha arrestato un georgiano di 42 anni, fermato presso l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Londra Stansted utilizzando un documento falso.Gli agenti dell’ufficio di polizia di frontiera. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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