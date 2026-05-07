Si finge diplomatico in missione umanitaria con un passaporto dell' Onu falso | arrestato 64enne

Un uomo di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo in via Simone Gulì, all'Acquasanta. L’uomo si trovava alla guida di un’auto sulla quale era esposta una targhetta con la sigla “Cd”, che indica il corpo diplomatico. Durante le verifiche è emerso che il suo passaporto, ritenuto dell’Onu, era falso.

Sulla carrozzeria della sua auto sfoggiava una targhetta con scritto “Cd”, ovvero corpo diplomatico. Una sorta di lasciapassare internazionale che ha però insospettito i carabinieri della stazione Falde che hanno deciso di fermare un 64enne durante un controllo in via Simone Gulì, all'Acquasanta.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Falso diplomatico Onu e Nato arrestato a PalermoAi carabinieri che lo hanno fermato ha detto di essere un diplomatico dell’Onu e della Nato in missione a Palermo . Diretto a Londra ma con un passaporto falso: ventiseienne arrestato all'aeroporto di VeronaAll’aeroporto Valerio Catullo di Verona proseguono con particolare attenzione i controlli della polizia di Stato, impegnata nel presidio dei varchi...