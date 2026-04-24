Tenta di procurare un passaporto falso a Salvo Castagna sospeso funzionario del ministero dell' Interno

Un funzionario civile del ministero dell'Interno è stato sospeso dal servizio per un anno e dovrà presentarsi quotidianamente negli uffici della polizia giudiziaria. Recentemente, è stato scoperto che ha tentato di procurare un passaporto falso a un individuo coinvolto in un procedimento legale. La misura disciplinare è stata decisa dopo che sono emersi elementi che collegano il funzionario all'episodio, che ha attirato l'attenzione delle autorità competenti.