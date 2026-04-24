Tenta di procurare un passaporto falso a Salvo Castagna sospeso funzionario del ministero dell' Interno
Un funzionario civile del ministero dell'Interno è stato sospeso dal servizio per un anno e dovrà presentarsi quotidianamente negli uffici della polizia giudiziaria. Recentemente, è stato scoperto che ha tentato di procurare un passaporto falso a un individuo coinvolto in un procedimento legale. La misura disciplinare è stata decisa dopo che sono emersi elementi che collegano il funzionario all'episodio, che ha attirato l'attenzione delle autorità competenti.
Un funzionario civile del ministero dell'Interno è stato sospeso dal servizio per un anno e dovrà presentarsi ogni giorno negli uffici della polizia giudiziaria. L'uomo, che ha 65 anni, avrebbe tentato di procurare un passaporto falso per agevolare l'evasione di Salvo Castagna, il noto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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