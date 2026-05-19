Tennistavolo Valdarno Zamponi sul podio a Sesto Fiorentino

Il Tennistavolo Valdarno torna a salire sul podio in una competizione svoltasi a Sesto Fiorentino. La squadra, sotto la guida del presidente Vivaldo Nannoni, ha ottenuto una posizione di rilievo nella manifestazione. Tra i protagonisti, il giocatore Zamponi ha raggiunto un piazzamento tra i primi tre classificati. La partecipazione si è svolta il 19 maggio 2026 e ha visto la squadra affrontare diverse sfide che hanno portato a risultati positivi.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – Ancora risultati positivi per il Tennistavolo Valdarno guidata dal presidente Vivaldo Nannoni. Sabato 17 maggio Claudio Zamponi, atleta classe 1986, ha preso parte al Torneo Over di Sesto Fiorentino mettendosi in evidenza con prestazioni che confermano il percorso di crescita compiuto nell’ultimo anno. L’atleta valdarnese è stato impegnato in due diverse categorie, confrontandosi con livelli tecnici differenti e ottenendo risultati incoraggianti in entrambe le competizioni. Nel singolare Over 6200, riservato ai giocatori posizionati dal 6201° posto in poi del ranking nazionale, Zamponi ha conquistato un brillante terzo posto, chiudendo il torneo sul podio al termine di una prova convincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Valdarno, Zamponi sul podio a Sesto Fiorentino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tennistavolo Valdarno, stagione da incorniciareArezzo, 20 aprile 2026 – Sabato 18 e domenica 19 aprile si è chiusa la stagione regolare dei campionati regionali di tennistavolo, con le tre squadre... Il week end del Tennistavolo ValdarnoArezzo, 09 marzo 2026 – Fine settimana con luci e ombre per il Tennistavolo Valdarno, impegnato sabato 7 marzo nei campionati a squadre. Tennistavolo Valdarno impegnato nei campionati regionaliArezzo, 30 marzo 2026 – L’ultimo week end le due squadre valdarnesi impegnate nei campionati regionali di tennistavolo hanno vinto i rispettivi incontri. La formazione di C2 ha conquistato una netta ... msn.com Tennistavolo Valdarno. Buoni risultati al torneo under 13 di LuccaArezzo, 28 gennaio 2026 – Buone indicazioni e tanta soddisfazione per il Tennistavolo Valdarno in occasione del Torneo Under 13, disputato a Lucca domenica 25 gennaio, che ha visto protagonisti alcuni ... msn.com