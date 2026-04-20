Tennistavolo Valdarno stagione da incorniciare

Sabato 18 e domenica 19 aprile si è conclusa la stagione regolare dei campionati regionali di tennistavolo, con tre squadre del Tennistavolo Valdarno che si sono distinte per i risultati ottenuti. La competizione si è svolta in diverse strutture della regione, coinvolgendo atleti di varie età e livelli di esperienza. La fine della stagione ha visto le squadre consolidare le proprie posizioni in classifica, con alcune già pronte ad affrontare i prossimi appuntamenti.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Sabato 18 e domenica 19 aprile si è chiusa la stagione regolare dei campionati regionali di tennistavolo, con le tre squadre del Tennistavolo Valdarno protagoniste di risultati di grande rilievo. In C2, la formazione valdarnese non è riuscita a superare in trasferta la capolista Libertas Siena, cedendo per 5-2. Una sconfitta che non compromette però l’ottimo cammino stagionale: la squadra chiude infatti al secondo posto, conquistando l’accesso ai play-off per la promozione in C1. Prestazione convincente per la D2, che si impone ad Arezzo con il punteggio di 5-2. Decisivi i due punti a testa conquistati da Antonio Fabbrini e Fabio Zamponi, quest’ultimo all’esordio nella categoria, oltre al successo nel doppio firmato dalla coppia Fabbrini-Salvi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Valdarno, stagione da incorniciare Notizie correlate Week end da incorniciare per il Tennistavolo ValdarnoArezzo, 23 febbraio 2026 – Fine settimana da ricordare per il TT Valdarno, protagonista assoluto nelle tre partite casalinghe disputate sabato 21... Tennistavolo Valdarno. Week end positivoArezzo, 16 febbraio 2026 – Nel fine settimana appena trascorso si sono disputati i campionati regionali di tennistavolo e per il movimento valdarnese...