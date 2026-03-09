Il week end del Tennistavolo Valdarno

Arezzo, 09 marzo 2026 – Fine settimana con luci e ombre per il Tennistavolo Valdarno, impegnato sabato 7 marzo nei campionati a squadre. Il bilancio complessivo parla di due vittorie e una sconfitta, risultati che confermano comunque l'ottimo andamento delle formazioni valdarnesi nelle rispettive classifiche. L'unico passo falso arriva dalla squadra impegnata nel campionato di C2, sconfitta in trasferta dal TT Firenze con il punteggio di 5-2. Nonostante il risultato negativo, la formazione del Valdarno mantiene il secondo posto in classifica con 20 punti. Si allunga però il distacco dalla capolista Libertas Siena, che consolida la propria leadership salendo a quota 24.