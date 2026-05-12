Instagram elimina account inattivi e bot | Chiara Ferragni crolla nei numeri dopo la pulizia dei follower Giulia De Lellis e Giulia Salemi la superano

Il 8 maggio Instagram ha avviato una vasta operazione di rimozione di account inattivi, bot e profili spam, considerando questa azione un vero e proprio reset dei social network. Dopo questa pulizia, alcuni account di influencer hanno subito variazioni significative nei numeri di follower. In particolare, un noto profilo ha registrato un calo importante, mentre altri come quelli di due influencer sono risultati al di sopra di determinati limiti.

L’8 maggio Instagram ha avviato una massiccia operazione di pulizia della piattaforma che prevedeva l’eliminazione di account bot, profili spam e follower inattivi in quello che molti osservatori hanno definito un vero e proprio “reset” dei social network. Un intervento che, nel giro di poche ore, ha avuto effetti immediati sui numeri dei profili più seguiti al mondo e ha modificato sensibilmente le fanbase di numerosi influencer. Tra i casi più evidenti spicca quello di Chiara Ferragni, che ha perso circa 387.000 follower, pari a poco più dell’1% del totale. Un dato rilevante in termini assoluti, che ha riacceso il dibattito sulla reale natura delle audience dei grandi profili social e sulla presenza di follower inattivi o non organici accumulati negli anni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Che disastro per Chiara Ferragni: Instagram elimina gli account finti e lei crolla!

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