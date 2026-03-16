Antonella Elia, ospite di Silvia Toffanin, ha condiviso che in passato cacciava il suo ex, Pietro Delle Piane, di casa circa ogni tre giorni. La 62enne ha spiegato i motivi di questa scelta e ha parlato della decisione di interrompere la relazione dopo pochi mesi. Le sue parole si concentrano sui dettagli di quella fase della sua vita, senza entrare in analisi o giudizi.

Martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5, Antonella Elia varcherà la porta rossa della casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello Vip, e lo farà da donna single: la 62enne ha da poco chiuso una lunga relazione con l'attore Pietro Delle Piane. Se il buongiorno si vede dal mattino, però, durante la sua permanenza nel reality show condotto da Ilary Blasi, ci potrà essere spazio per più di un confronto col 52enne, più volte ospite dell'edizione 2020 quando Elia era una delle concorrenti. Ospite di Verissimo a pochi giorni dal debutto ufficiale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha parlato della decisione di allontanarsi dal compagno dopo sette anni d'amore e a un passo dal convolare a nozze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - GF Vip, Antonella Elia sull'ex Pietro Delle Piane: "Lo cacciavo di casa ogni 3 giorni"

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